Украина готова начать масштабную закупку оружия из США и НАТО Сегодня, 07:53 501 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба Кабмина Президент Петр Порошенко подписал закон о закупке оружия за границей без посредников - Цинцадзе Пресс-служба Кабмина

Украина заинтересована начать масштабную закупку высокотехнологичного оборонного оборудования из США, в том числе дополнительных комплексов летального оружия, таких как ракеты Javelin.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, об этом в пятницу, 1 февраля, рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с представителем США в Группе стратегических советников высокого уровня Министерства обороны Украины генерал-лейтенантом вооруженных сил США Китом Дейтоном.

«Буквально вчера Президент Петр Порошенко подписал закон о закупке оружия за границей без посредников, который до того был поддержан Правительством и Верховной Радой. Считаю это хорошим сигналом для укрепления обороноспособности нашего государства», - заявила вице-премьер-министр.

Также она отметила, что Украина надеется стать активным участником американской программы Иностранное военное финансирование (Foreign Military Financing, FMF - программа, которая предоставляет странам гранты и займы на закупку американского оружия и проведение военных учений - ред.).

Со своей стороны Дейтон отметил, что при имеющихся возможностях необходимо упорно работать на пути реформ оборонного сектора.

«Я хорошо понимаю сложность условий, в которых оказалась Украина, однако не нужно искать причины, тормозящие процесс преобразований в стране. При имеющихся возможностях необходимо настойчиво работать, не останавливая процесс реформирования сектора безопасности и обороны Украины», - подчеркнул он.