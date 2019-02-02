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Украина готова начать масштабную закупку оружия из США и НАТО

Сегодня, 07:53
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Пресс-служба Кабмина

Президент Петр Порошенко подписал закон о закупке оружия за границей без посредников - Цинцадзе

Украина заинтересована начать масштабную закупку высокотехнологичного оборонного оборудования из США, в том числе дополнительных комплексов летального оружия, таких как ракеты Javelin.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, об этом в пятницу, 1 февраля, рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с представителем США в Группе стратегических советников высокого уровня Министерства обороны Украины генерал-лейтенантом вооруженных сил США Китом Дейтоном.

«Буквально вчера Президент Петр Порошенко подписал закон о закупке оружия за границей без посредников, который до того был поддержан Правительством и Верховной Радой. Считаю это хорошим сигналом для укрепления обороноспособности нашего государства», - заявила вице-премьер-министр.

Также она отметила, что Украина надеется стать активным участником американской программы Иностранное военное финансирование (Foreign Military Financing, FMF - программа, которая предоставляет странам гранты и займы на закупку американского оружия и проведение военных учений - ред.).

Со своей стороны Дейтон отметил, что при имеющихся возможностях необходимо упорно работать на пути реформ оборонного сектора.

«Я хорошо понимаю сложность условий, в которых оказалась Украина, однако не нужно искать причины, тормозящие процесс преобразований в стране. При имеющихся возможностях необходимо настойчиво работать, не останавливая процесс реформирования сектора безопасности и обороны Украины», - подчеркнул он.

Теги:   Иванна Климпуш-Цинцадзе Javelin НАТО Украина-США

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