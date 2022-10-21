Данилов об угрозе подрыва Каховской ГЭС: Мы готовы к любому развитию событий 21 октября, 14:00 Алексей Данилов (Фото:Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Украина готова к любому развитию ситуации вокруг Каховской ГЭС, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В эфире телемарафона он заявил, что вопрос угрозы подрыва Каховской ГЭС будет рассмотрен на ближайшем заседании ставки верховного главнокомандующего.

«Я не буду называть даты и сроки, но этот вопрос готовился уже определенный период времени, и мы готовы к любому развитию событий», — отметил секретарь СНБО.

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По его словам, Украина уже некоторое время не получает электроэнергию с Каховской ГЭС.

«Мы сегодня владеем информацией, что там делает враг. Речь сейчас не об электричестве, речь о страшных вещах, потому что это будет катастрофа вселенского масштаба, если они примут такое решение», — подчеркнул он.

20 октября президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовится устроить новый масштабный теракт — взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области, откуда наступление ВСУ постепенно вытесняет российских оккупантов.

В Оперативном командовании Юг отметили, что российские оккупанты, вероятно, пока оставляют возможность подрыва Каховской ГЭС «на крайний случай», в частности, если рухнет их оборона в Херсонской области.