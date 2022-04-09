«Пока что». Украина готова к диалогу с Россией — Зеленский 9 апреля, 15:46 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official/)

Несмотря на то, что Россия продолжает накапливать войска и технику на востоке и юге нашего государства, Украина пока что готова к диалогу с агрессором.

Война России против Украины — главные события 9 апреля

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после переговоров с канцлером Австрии Карлом Нехаммером.

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«Идет накопление войск на востоке и юге. Большое количество войск, техники, вооруженных людей, которые собираются оккупировать еще одну часть наших территорий. Это будет сложная баталия. Мы верим в нашу победу. Мы готовы и бороться и параллельно искать те или иные пути в дипломатии, которые могут остановить эту войну. Пока что. Скажу откровенно: пока мы говорим и о параллельном диалоге», — заявил Зеленский.

В то же время Зеленский отметил, что не берется прогнозировать развитие событий на Востоке Украины.

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