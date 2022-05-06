Зеленский пригласил Шольца приехать в Украину 9 мая. Штайнмайер тоже приглашен 6 мая, 18:38 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский пригласил канцлера Германии Олафа Шольца посетить Украину 9 мая.

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Как сообщает Reuters, об этом глава государства сказал во время выступления в Королевском институте международных дел (Chatham House).



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«Приглашение остается в силе, уже некоторое время… Его приглашают приехать в Украину, он может сделать очень мощный политический шаг — приехать 9 мая сюда, в Киев. Я не буду объяснять значение, я думаю, вы достаточно образованны, чтобы понять почему», — заявил Зеленский.

Он отметил, что во время своего недавнего разговора с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером пригласил и его, и Шольца в Украину.

Президент также сказал, что на 72-й день полномасштабной войны со стороны России не чувствуется никакой готовности ее прекращать.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что информация о нежелании Киева принять Штайнмайера "мешает" визиту его самого в Украину. Также он сообщал, что Украину скоро посетить глава МИД Германии Анналена Бербок.



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12 апреля таблоид Bild со ссылкой на источники сообщил, что президент Владимир Зеленский не захотел встречаться со Штайнмайером в Киеве из-за тесных связей последнего с Россией. Позже Штайнмайер заявил, что был готов приехать в Киев вместе с коллегами из Польши и стран Балтии, но, по его словам, «в Киеве этого не хотели».



Президент Владимир Зеленский говорил, что ни президент Германии, ни его офис официально не обращались к Киеву по поводу визита в Украину. Замглавы ОП Андрей Сибига заявил, что информация о нежелании Украины принять президента Штайнмайера была «протокольным недопониманием».



5 мая Зеленский провел телефонный разговор со Штайнмайером, и в офисе последнего заявили, что президенты «устранили недоразумения из прошлого» и договорились поддерживать тесный контакт.

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