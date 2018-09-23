Украина ежегодно теряет 750 млн евро из-за теневых налоговых схем - Spiegel

Железорудный карьер Большая Глееватка, иллюстративное фото. Экспорт железной руды из Украины недооценен как минимум на 20%

Украина ежегодно теряет до 750 млн евро налогов из-за сомнительных схемы по избежанию их уплаты. Таков результат исследования фракции Левых и скандинавских Зеленых в Европарламенте, результаты которого оказались в распоряжении немецкого издания Spiegel Online, сообщает DW.

"Результаты исследования свидетельствуют, что за прошедшие три года (с 2015-го по 2017-й) экспорт железной руды из Украины был как минимум на 20% недооценен", - говорится в исследовании, которое будет обнародовано полностью в понедельник, 24 сентября, пишет Spiegel Online.

Не только железная руда, но и сталь, и продукты сельского хозяйства попадают под подобные схемы, пишут исследователи.

Эксперты экстраполируют данные горнодобывающей промышленности на другие отрасли и делают вывод, что объем скрытой прибыли, полученной за рубежом, достигает примерно 3 млр евро. Таким образом, недопоступления налогов в бюджет Украины ежегодно достигает 750 млн евро, вычислили авторы исследования.

Самым распространенным методом уклонения от уплаты налогов исследователи называют установление так называемой трансфертной цены. Компании из страны с более высокими налогами, например Украины, продают свою продукцию в отделы той же компании, однако в странах с низким налогами по цене ниже рыночной. Таким образом, компания предоставляет меньшую сумму прибыли к налогообложению в Украине.

Авторы исследования считают результаты исследования особенно значимыми в связи с тем, что ЕС с 2014 года предоставил Украине финансовую помощь на 11 млрд евро. Это значительная помощь стране, чей годовой экономический оборот составляет 92 млрд евро, считают исследователи.

В августе журналисты другого немецкого издания - влиятельной газеты Süddeutsche Zeitung - писали о том, что из-за коррупции на украинской таможне государство теряет до $4,8 млрд в год. Издание пришло к выводу, что потери от коррупции на украинской таможне "составляют более десятой части поступлений в государственный бюджет и вдвое превышают сумму кредитов, которые Украина намерена взять в МВФ, ЕС и Всемирном Банке в 2018 году".