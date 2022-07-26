В Воздушных силах объяснили, за счет чего повышается эффективность украинской ПВО

26 июля, 16:16
Работа украинской ПВО (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook)

Работа украинской ПВО (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook)

Воздушные Силы ВСУ еще не получили дальнобойные системы ПВО, заявил спикер ВС Юрий Игнат во время брифинга во вторник, 26 июля.

Игнат объяснил, что эффективность украинской ПВО повысилась благодаря тому, что растет обученность личного состава, приобретается опыт и налаживается лучшее взаимодействие между подразделениями.

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«Эффективность достигается благодаря человеческому фактору, основой не являются поставки вооружения. Потому что, к сожалению, мы еще не получили те тяжелые вооружения, о которых мечтаем, — дальнобойные системы ПВО, а также средней дальности», — отметил он.

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Спикер Воздушных Сил рассказал, что пока Украина получила от партнеров переносные ЗРК, которые работают довольно эффективно, в первую очередь при сбитии вражеских самолетов и вертолетов.

Игнат также сказал, что в мире еще не было такого массированного ракетного удара, как по территории Украины, но силы ПВО все эффективнее сбивают российские ракеты. В то же время есть ракеты, которые тяжело сбивать существующими средствами ПВО из-за очень высокой скорости, — Х-22, Х-31, Искандер и Оникс.

Инфографика: НВ

26 июля российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по югу Украины. Страна-террорист ударила по курортному поселку Затока в Одесской области и другим районам с 13 самолетов, используя ракеты Х-59 и Х-22.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   ПВО ВВС Украины Воздушные силы Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины Юрий Игнат ПВО Украины

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