«Как бы ни было тяжело». Оккупанты хотят сделать в феврале что-то символическое, мы должны выстоять — Зеленский 5 февраля, 23:03 Владимир Зеленский во время видеообращения 5 февраля (Фото:president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении 5 февраля, что как бы ни пытались россияне отыграться за поражение в феврале, украинцы должны выстоять.

«Уже есть много сообщений о том, что оккупанты хотят сделать в феврале что-то символическое. Попытаться отыграться за их прошлогодние поражения. Мы видим этот увеличенное давление на разных направлениях фронта, а также давление в информационном поле. Очень тяжело в Донецкой области — ожесточенные бои. Но как бы ни было тяжело и каким бы ни был давление, мы должны выстоять», — сказал президент.

Видео дня

Он подчеркнул необходимость «использовать каждый день и каждую неделю» для усиления защиты на фронте, укрепления международных позиций Украины, чтобы увеличивать давление на Россию и «давать нашим людям новые возможности пройти это тяжелое время».

«У нас нет другой альтернативы, чем защититься и победить», — подытожил Зеленский.

5 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не исключает нового наступления России в феврале, но пока ударных формирований не обнаружено.

«Конечно, мы все равно ожидаем возможные наступления со стороны россиян, потому что февраль месяц, они любят символизмы. 24 февраля будет год как началось это нашествие, открытая стадия украино-российской войны, которая началась в 2014 году. Поэтому мы ожидаем это давление», — сказал он.

По данным Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что новое наступление армии РФ в феврале-марте 2023 года, позволит оккупантам перехватить инициативу у ВСУ. При этом он настроен вести войну против Украины многие годы.