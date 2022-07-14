«Съехать, пропетлять не получится». Украина должна выиграть две войны. Какие — объясняет Климкин 14 июля, 12:56 Эксклюзив НВ Украина должна выиграть две войны — дипломат Павел Климкин (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Дипломат Павел Климкин в эфире Радио НВ рассказал, какие две войны должна выиграть Украина, чтобы стать частью западного мира.

«Американцы и в ЕС — все говорят: „Вы должны выиграть две войны, как две стороны одной монеты. Одна война — против путинского режима, и там мы поможем вам нанести стратегическое поражение. Но вторая война — война за будущее Украины. И здесь мы поможем одержать вам стратегическую победу“. Все считают, что назначение руководителя САП, НАБУ и вообще вся система борьбы с коррупцией — это первый и знаковый шаг. Это суперважно, и съехать с этого не получится, пропетлять никак», — убежден Климкин.

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Борьба за будущее Украины, по мнению дипломата, — это не только о борьбе с коррупцией, но и о верховенстве права, включая надежные судебные и правоохранительные системы.

Однако, убежден Климкин, начать следует с назначения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры:

«Конечно, нужно назначить. А как не назначить? Есть конкурс, есть результат. В конце концов никто нам не поверит, если мы скажем, что у нас какие-то иски, поэтому не можем назначить. Если мы не можем этого сделать во время войны, то как же мы сможем это сделать [позже]? Это для всего Запада совершенно знаковая история. Если мы этого не сделаем, очень трудно будет говорить о дальнейшем пути в Европейский Союз и вообще на Запад».

Назначение нового руководителя САП было предметом договоренностей президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена еще до войны — в сентябре 2021 года. Избрание антикоррупционного прокурора до декабря 2021 года предусматривал и обновленный меморандум экономической и финансовой политики с Международным валютным фондом.

Без руководителя САП страна остается почти два года: 21 августа 2020 года Назар Холодницкий уволился с должности.

Конкурс стартовал 25 января 2021 года. В конце декабря 2021 года конкурсная комиссия избрала нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, но провластная часть комиссии отказалась проголосовать за это решение.

Активисты считают, что назначение блокирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров.

Также с 17 апреля 2022 года из-за прекращения полномочий Артема Сытника обязанности директора НАБУ временно исполняет его первый заместитель Гизо Углава. Президент Владимир Зеленский анонсирует, что конкурс на должность руководителя НАБУ объявят в ближайшее время.

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