Наша мечта и задача — выйти на поставки самолетов Украине — Зеленский

25 января, 23:11
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 25 января, заявил, что после решения союзников передать Украине танки нужно разблокировать поставку украинским защитникам дальнобойных ракет и самолетов.

Глава государства назвал 25 января «днем чрезвычайно приятных новостей» и поблагодарил Германию за решение о передаче танков Leopard, а США — за объявление о поставках танков Abrams.

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Он также сообщил, что провел переговоры с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Мы должны открыть поставки также дальнобойных ракет для Украины, важно — мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины. Это мечта и задача. Важная задача для всех нас. Чем больше оборонной поддержки наши герои на фронте получат от мира, тем быстрее закончится агрессия России и тем надежнее гарантии безопасности для Украины, всех наших партнеров после войны», — сказал Зеленский.

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Во время обращения к участникам встречи в формате Рамштайн 20 января Зеленский призвал предоставить Украине ракеты большей дальности и истребители F-16.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что тема боевых самолетов для Украины сдвинулась с мертвой точки.

Западные танки для ВСУ

Канцлер Германии Олаф Шольц 25 января официально объявил, что ФРГ передаст Украине 14 танков Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из стран-партнеров. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, танки могут отправить в Украину примерно через три месяца.

Всего союзники могут поставить Украине два батальона Leopard — как пишет Spiegel, речь о 80 танках.

Инфографика: NV

Президент США Джо Байден позже в тот же день заявил, что США поставят Украине 31 танк Abrams, запчасти и оборудование для их обслуживания.

По данным немецких СМИ, передача Abrams от США была условием для положительного решения Германии по Леопардам. В правительстве Германии это опровергали.

https://www.youtube.com/embed/VjCiPSfbgxA
Редактор: Нина Григорская

Теги:   НАТО Ракеты Военная помощь Поставки оружия Самолеты Йенс Столтенберг Владимир Зеленский Война России против Украины

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