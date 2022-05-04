Кулеба призвал Британию напрямую передать Украине современные танки 4 мая, 22:23 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Кулеба (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Великобританию напрямую передать Украине современные танки. Об этом он сказал в комментарии Sky News.

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«Мы больше не можем полагаться на поставки в Украину оружия советских времен… Нам нужна всеобъемлющая программа перехода от оружия советской эпохи на оружие стандартов НАТО. Нам нужно, чтобы Украина напрямую получила британские танки», — подчеркнул глава МИД.



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Также Кулеба напомнил, что сейчас самая насущная потребность украинских защитников — реактивные системы залпового огня.



В конце апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон говорил, что Лондон рассматривает возможность отправить танки Challenger 2 в Польшу, чтобы Варшава могла передать Украине часть своих Т-72. Позже премьер Польши Матеуш Моравецкий подтвердил, что Варшава уже передала Украине танки и получила поддержку от Великобритании и США.

Ранее Дмитрий Кулеба подчеркивал, что Украина уже перешла в новую фазу — перевода Вооруженных Сил на оружие НАТО:

«Мы перешли в принципиально новую фазу, о которой даже никто не мечтал — перевод Вооруженных Сил Украины на натовское оружие, на натовский стандарт. И это уже происходит».

Мы уже перешли на натовское оружие и не вернемся к советскому – Алина Фролова https://www.youtube.com/embed/37TXR_c391M

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