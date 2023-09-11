С нового года страна должна перейти на «бюджет войны» — Арахамия

11 сентября, 23:20
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Давид Арахамия (Фото:Давид Арахамия/Facebook)

Давид Арахамия (Фото:Давид Арахамия/Facebook)

В 2024 году Украина должна перейти на бюджет, в котором будут только расходы на оружие и оборону. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия.

По его мнению, во время войны президент не должен отвечать за «брусчатку, стадионы, теннисные корты и прочий хлам».

«С нового года страна должна перейти на „бюджет войны“ — где больше не будет расходов на все эти вещи, только оборона и только оружие», — написал Арахамия.

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Что касается гражданских расходов, то этим, уверен нардеп, должны заниматься антикоррупционные органы.

«Надеюсь что антикоррупционные органы усилят свою работу в том числе информационную, чтобы президент мог заниматься войной и международной дипломатией, а независимая антикоррупционная вертикаль — большой коррупцией в стране», — добавил Арахамия.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставил задачу законодательно приравнять коррупцию к государственной измене на время военного положения.

Редактор: Алексей Бочкар

Теги:   Коррупция Верховная Рада партия Слуга народа Давид Арахамия

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