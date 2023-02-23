Мира без возвращения Крыма не будет — Зеленский

23 февраля, 23:57
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Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский повторил, что мир для Украины не наступит без деоккупации Крыма.

В интервью BBC, опубликованном в четверг, 23 февраля, глава государства напомнил, что до 24 февраля 2022 года украинские власти, как и весь «цивилизованный мир», хотели идти дипломатическим путем и найти возможность освободить оккупированные украинские территории без оружия.

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«Так было: заморозить. Заморозить войну. Конфликт. Но прекращения огня не было, хотя у нас было перемирие — месяц, два месяца, потом снова. Так было до 24-го. Было большой ошибкой подписывать такой документ, Минские соглашения», — сказал он.

Сейчас, подчеркнул Зеленский, страна-агрессор Россия должна деоккупировать всю международно признанную территорию Украины.

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«Я считаю, что нет [без Крыма мира не будет]. Не будет нормального мира для Украины, украинцев, Европы, мира», — сказал он.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия будет вынуждена вывести свои войска с территории Украины.

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В августе президент Зеленский заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма так же, как началась с его оккупации.

4 октября Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Президент говорил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».

https://www.youtube.com/embed/OVRwcesKzfE
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Крым Российская агрессия Владимир Зеленский Оккупация Крыма Оккупированные территории Война России против Украины

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