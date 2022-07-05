Задача-максимум — в этом году дать украинцам базовую защиту от ракетных ударов — Зеленский

5 июля, 23:13
Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в обращении во вторник, 5 июля, заявил, что задача государства — уже в этом году дать украинцам базовую защиту от ракетных ударов.

«Это задача-максимум для нашего государства — уже в этом году дать базовую безопасность для украинцев, базовую защиту от ракетных ударов. Но выполнение этой задачи зависит не только от нас, но и от понимания партнерами наших фундаментальных потребностей», — сказал глава государства.

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Зеленский отметил, что из-за того, что в Киеве и ряде областей определенное время не было воздушных тревог, «некоторые чувствовали себя особенно тревожно из-за такой непривычной тишины».

«Не стоит искать логику в действиях террористов. Российская армия не делает никаких пауз. У нее одна задача — лишить жизни народ, запугать людей, чтобы даже несколько дней без воздушной тревоги уже чувствовались как часть террора. И вот сегодня вечером Киев и снова почти вся Украина — с воздушной тревогой. На этот час есть удары по Хмельницкой области: жертвы, раненые — сейчас уточняются», — заявил президент.

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Вечером 5 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Хмельницкой области. Одну ракету сбили силы ПВО, три других попали на территорию одной из громад Хмельницкого района. По словам главы ОВА Сергея Гамалия, целью россиян была водонапорная башня, которая полностью обеспечивает водой громаду.

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1 июля Министерство обороны США объявило о выделении Украине 14-го пакета военной помощи на сумму 820 млн долларов. Он будет включать две системы ПВО NASAMS.

Инфографика: НВ

До этого Владимир Зеленский просил у мировых лидеров передать Украине системы ПВО.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Ракетные удары Владимир Зеленский Война России против Украины Ракетный удар ПВО Украины

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