Украина договаривается о безвизе с еще одной страной Латинской Америки

Министерство иностранных дел Украины ведет переговоры об отмене визовых требований с Колумбией.
Как сообщает пресс-служба украинского МИД, стороны договорились об активизации усилий, направленных на отмену виз для граждан Украины и Колумбии.
Кроме того, была достигнута договоренность о предоставлении максимального содействия завершению соответствующих формальностей.
Ранее сообщалось, что достигнута договоренность по внедрению в будущем безвизового режима для украинцев с Уругваем и Перу.
Комментарии
Правила комментирования