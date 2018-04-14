Украина договаривается о безвизе с еще одной страной Латинской Америки

Визы между Украиной и Колумбией могут быть отменены в ближайшее время

Министерство иностранных дел Украины ведет переговоры об отмене визовых требований с Колумбией.

Как сообщает пресс-служба украинского МИД, стороны договорились об активизации усилий, направленных на отмену виз для граждан Украины и Колумбии.

Кроме того, была достигнута договоренность о предоставлении максимального содействия завершению соответствующих формальностей.

Ранее сообщалось, что достигнута договоренность по внедрению в будущем безвизового режима для украинцев с Уругваем и Перу.