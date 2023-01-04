Украина ведет переговоры о поставках новых батарей ПВО Patriot, NASAMS, IRIS-T и Crotale — Кулеба

4 января, 11:58
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МИД Украины работает над ускорением принятия решений о поставках систем ПВО (Фото:MissGarfield/flickr)

МИД Украины работает над ускорением принятия решений о поставках систем ПВО (Фото:MissGarfield/flickr)

На сегодняшний день Украина ведет переговоры о дополнительных поставках систем противовоздушной обороны Patriot, NASAMS, IRIS-T и Crotale.

Об этом во время брифинга в среду, 4 января, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, потребности касательно средств противовоздушной и противоракетной обороны, а также боеприпасов к ним сейчас являются «наиболее неотложными».

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«Украине нужно как можно больше высокотехнологичных систем ПВО. Поэтому мы ведем переговоры не только о новых батареях Patriot, но и о поставках новых систем NASAMS, IRIS-T, Crotale. Мы благодарны США, Германии, Норвегии, Франции за уже принятые решения и работаем над ускорением подобных решений от них и других стран», — рассказал глава МИД.

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ЗРК Patriot стали последними системами ПВО, о поставках которых удалось договориться Киеву и Вашингтону.

NV
Фото: NV

При этом подготовка к их отправке в Украину все еще продолжается.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Вооружение ПВО Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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