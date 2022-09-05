Если бы народ слушал власть, Украина была бы не готова к войне — Бутусов 5 сентября, 15:03 Волоимир Зеленский в августе заявлял, что не сообщал о неизбежности большой войны с РФ до ее начала, чтобы избежать убытков и поражения (Фото:president.gov.ua)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Радио НВ, комментируя необходимость свободы слова, заявил, что если бы народ Украины слушал власть, Украина не была бы готова к войне с Россией.



«Если бы такой свободы слова не было, то страна бы не подготовилась к войне, потому что у нас власть вместе, кстати, с министром обороны, даже 23 февраля, накануне войны, убеждала (и президент об этом говорил), что войны не будет и нападения не произойдет, потому что не развернуты ударные группировки. Поэтому если бы народ Украины слушал власть, то Украина бы вообще к войне была бы не готова и это привело бы к еще более тяжелым последствиям, чем те, что произошли», — сказал Бутусов Радио НВ.

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В августе новое расследование о том, как США собирали и передавали миру информацию о подготовке вторжения РФ, и комментарий Владимира Зеленского о его попытках избежать хаоса, паники и обвала экономики Украины в те месяцы, спровоцировали среди украинцев едва ли не самую горячую дискуссию о действиях власти.

«Если бы мы сообщили об этом — а этого хотели некоторые люди, имена которых я не буду называть, — то с октября прошлого года я терял бы $7 миллиардов в месяц, а в момент, когда россияне напали бы, они бы взяли нас за три дня, — очертил Зеленский риски для украинской экономики. — Но одно дело, когда хаос контролируется и это в военное время — ты по-другому управляешь государством. Можно открыть границу, закрыть границу, атаковать, отступить, защищаться. Можно контролировать свою инфраструктуру. И совсем другое дело, когда у вас нет военного положения или режима чрезвычайного положения, а есть государство, которым руководит огромное количество разных чиновников и институтов. А минус 7 миллиардов долларов в месяц, даже без оружия – это уже большая война для нашей страны», – объяснял президент.



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