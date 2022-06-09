Самолеты, РСЗО и ПВО. Резников озвучил новые цели Украины в поставках оружия

9 июня, 13:16
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Алексей Резников (Фото:Алексей Резников/facebook.com)

Алексей Резников (Фото:Алексей Резников/facebook.com)

Министр обороны Алексей Резников сообщил, поставок какого оружия будет добиваться Украина в ближайшее время.

У себя в Facebook он написал, что среди целей Украины — средства противовоздушной обороны и самолеты.

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По словам министра, следующие цели Украины по вооружению таковы:

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  • получить значительное количество РСЗО образца НАТО и боеприпасов к ним;
  • обеспечить полное замещение некоторых существующих калибров советского образца (пушки изношенные, снаряды не производятся или их очень мало) на платформы, распространенные в странах НАТО и снабженные боеприпасами;
  • договориться с партнерами о переходе к поставке не в виде отдельных платформ, а в виде целостных подразделений, которые готовы к выполнению боевых задач (organic unit);
  • привлечь сотни единиц тяжелой бронетехники, без которой невозможно эффективное контрнаступление. Советская техника преимущественно устарела и требует приведения в боевое состояние, а от партнеров Украина пока получает достаточно легкую броню, не всегда с оружием;
  • получить боевые самолеты и средства ПВО/ПРО для защиты украинского неба.
https://www.youtube.com/embed/1yCku3p2u4s

«Я не могу сказать, что доволен темпами и количеством снабжения оружием. Категорически нет. Но в то же время я благодарен странам, которые нас поддерживают. В частности, США, Великобритании, Польши, нашим Балтийским друзьям. Всем другим государствам, помогающим сдерживать российское зло», — написал Резников.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/426456056157418
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Оружие Украина Алексей Резников Война России против Украины

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