Самолеты, РСЗО и ПВО. Резников озвучил новые цели Украины в поставках оружия 9 июня, 13:16 Цей матеріал також доступний українською Алексей Резников (Фото:Алексей Резников/facebook.com)

Министр обороны Алексей Резников сообщил, поставок какого оружия будет добиваться Украина в ближайшее время.

У себя в Facebook он написал, что среди целей Украины — средства противовоздушной обороны и самолеты.

По словам министра, следующие цели Украины по вооружению таковы:

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получить значительное количество РСЗО образца НАТО и боеприпасов к ним;

обеспечить полное замещение некоторых существующих калибров советского образца ( пушки изношенные, снаряды не производятся или их очень мало) на платформы, распространенные в странах НАТО и снабженные боеприпасами;

пушки изношенные, снаряды не производятся или их очень мало) на платформы, распространенные в странах НАТО и снабженные боеприпасами; договориться с партнерами о переходе к поставке не в виде отдельных платформ, а в виде целостных подразделений, которые готовы к выполнению боевых задач ( organic unit);

organic unit); привлечь сотни единиц тяжелой бронетехники, без которой невозможно эффективное контрнаступление. Советская техника преимущественно устарела и требует приведения в боевое состояние, а от партнеров Украина пока получает достаточно легкую броню, не всегда с оружием;

получить боевые самолеты и средства ПВО/ПРО для защиты украинского неба.

«Я не могу сказать, что доволен темпами и количеством снабжения оружием. Категорически нет. Но в то же время я благодарен странам, которые нас поддерживают. В частности, США, Великобритании, Польши, нашим Балтийским друзьям. Всем другим государствам, помогающим сдерживать российское зло», — написал Резников.

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