Украина готовит официальные шаги, чтобы доказать незаконное нахождение РФ в Совбезе ООН — Кулеба

20 декабря, 14:23
Поделиться:
Дмитрий Кулебе заявил, что РФ заняла место в Совбезе ООН по «мошеннической схеме» (Фото:REUTERS/Carlo Allegri)

Дмитрий Кулебе заявил, что РФ заняла место в Совбезе ООН по «мошеннической схеме» (Фото:REUTERS/Carlo Allegri)

Министерство иностранных дел Украины намерено добиться исключения России из Совета безопасности Организации объединенных наций.

Об этом во вторник, 20 декабря, сообщил глава ведомства Дмитрий Кулеба.

Читайте также:
В Конгресс США внесли резолюцию об исключении России из Совбеза ООН — Foreign Policy

По его словам, сейчас Украина готовится к официальным шагам, чтобы доказать незаконность нахождения РФ в организации.

Видео дня

Читайте также:

Российская делегация в Совбезе ООН, 30 сентября (Фото:REUTERS/Andrew Kelly) Почему Россию не выгоняют из Совбеза ООН — объясняет Сергей Кислица

«РФ занимает место постоянного члена Совбеза ООН без надлежащих юридических оснований для этого, и в результате, откровенно скажем, мошеннической схемы, которая произошла 31 год назад. Украина сейчас готовится к официальным шагам, которые докажут незаконное нахождение РФ в Совбезе ООН, и запустят политический процесс, который должен привести к лишению ее этого места», — рассказал он Кулеба во время онлайн-брифинга.

Глава МИД отметил, что несмотря на то, что этот процесс не будет простым, пришло время для «откровенного, аргументированного разговора об узурпации РФ места в Совбезе ООН».

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия МИД Украины Совбез ООН Дмитрий Кулеба

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X