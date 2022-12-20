Украина готовит официальные шаги, чтобы доказать незаконное нахождение РФ в Совбезе ООН — Кулеба 20 декабря, 14:23 Дмитрий Кулебе заявил, что РФ заняла место в Совбезе ООН по «мошеннической схеме» (Фото:REUTERS/Carlo Allegri)

Министерство иностранных дел Украины намерено добиться исключения России из Совета безопасности Организации объединенных наций.

Об этом во вторник, 20 декабря, сообщил глава ведомства Дмитрий Кулеба.

По его словам, сейчас Украина готовится к официальным шагам, чтобы доказать незаконность нахождения РФ в организации.

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«РФ занимает место постоянного члена Совбеза ООН без надлежащих юридических оснований для этого, и в результате, откровенно скажем, мошеннической схемы, которая произошла 31 год назад. Украина сейчас готовится к официальным шагам, которые докажут незаконное нахождение РФ в Совбезе ООН, и запустят политический процесс, который должен привести к лишению ее этого места», — рассказал он Кулеба во время онлайн-брифинга.

Глава МИД отметил, что несмотря на то, что этот процесс не будет простым, пришло время для «откровенного, аргументированного разговора об узурпации РФ места в Совбезе ООН».