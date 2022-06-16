Украина приблизилась к ЕС больше всего за время независимости — Зеленский 16 июня, 23:42 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 16 июня, заявил, что Украина сейчас ближе всего к Евросоюзу за все время независимости.

Глава государства подчеркнул, что во время визита в Киев лидеров Франции, Италии, Германии и Румынии Украина ощутила поддержку своего движения в ЕС со стороны «сразу четырех мощных европейских государств».



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«Конечно, должны быть выполнены все соответствующие процедуры, должны приобщиться все страны — члены ЕС. Но на нашей встрече сегодня был сделан большой шаг — шаг вперед. Для меня было важно услышать от лидеров и другую фундаментальную вещь — они соглашаются, что окончание войны и мир для Украины должны быть такими, как их видит Украина. Как видит наш народ», — отметил Зеленский.



Президент добавил, что именно благодаря храбрости украинцев и украинок Европа может «наконец убрать серую зону между ЕС и Россией»:

«Украина приблизилась к Евросоюзу больше всего за все время независимости».

Французский президент Эммануэль Макрон во время визита в Киев 16 июня заявил, что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленный статус кандидата в члены ЕС для Украины.

По информации нидерландского вещателя NOS, в своем выводе о предоставлении статуса кандидата на членство в ЕС Еврокомиссия будет рекомендовать его для Украины и Молдовы, выдвинув последней дополнительные требования, а Грузии — откажет.

Решение Еврокомиссии ожидается в пятницу, 17 июня. После этого представители Евросовета обсудят предоставление Украине статуса страны-кандидата в ЕС во время заседания 23−24 июня.

Заявка Украины на вступление в ЕС

28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.



21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением по поводу членства Украины в ЕС. Заключение Европейской комиссии будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.



Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Следом за Украиной опросники получили Молдова и Грузия.



Украина передала ЕК заполненную вторую часть опросника 9 мая. Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне.



Урсула фон дер Ляйен, которая снова посетила Киев 11 июня, заявила, что Еврокомиссия завершит работу над рекомендациями по предоставлению Украине статуса кандидата в ЕС до конца недели (17 июня).



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