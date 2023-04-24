Зеленский в Житомирской области заслушал доклад о ситуации на границе с Беларусью 24 апреля, 20:53 Владимир Зеленский с визитом в Житомирской области (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 24 апреля, посетил Житомирскую область.

В вечернем обращении глава государства рассказал, что провел в Житомире координационное совещание, на котором рассматривалась безопасностная, экономическая и социальная ситуации в области.

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По словам Зеленского, отдельное внимание уделили границе — докладывали глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко и глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, обсуждалась защита, оборудование границы и общая ситуация. В частности, Дейнеко рассказал об укреплении госграницы в регионе, оборудовании фортификационных и оборонных сооружений.

Зеленский также отметил пограничников, которые защищают Украину на передовой.



24 апреля в Украину с визитом прибыла премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она посетила Житомирскую область — регион, над восстановлением которого Эстония взяла шефство.

Во время пресс-конференции с Каей Каллас Зеленский сказал, что на сегодня угрозы с направления Беларуси нет.

