Украина активно работает над новыми поставками систем ПВО — Зеленский 30 августа, 23:45 Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев продолжает переговоры о поставке в страну новых систем ПВО.

Во время вечернего видеообращения Зеленский поблагодарил каждого воина, который каждый день и ночь защищает украинское небо.

«Очень активно работаем над тем, чтобы обеспечить для Украины новые системы противовоздушной обороны. Сейчас не время говорить публично о деталях, но с разными нашими партнерами продолжаются переговоры о дополнительных системах ПВО», — сказал президент.

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По словам Зеленского, Украина шаг за шагом приближается к «этому успеху».

Ранее украинская разведка сообщала, что в арсенале России сейчас есть по меньшей мере 585 ракет, радиус действия которых более 500 километров.

Также по данным ГУР, российские оккупанты изучают энергетические объекты Украины и расположение систем противовоздушной обороны, чтобы определить маршруты для вероятных атак осенью.