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Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Указ Зеленского о роспуске Рады обжаловали в Верховном суде

Вчера, 12:07
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Указ Зеленского о роспуске Рады обжаловали в Верховном суде - фото

НВ

Указ о роспуске Рады вступил в силу

Общественная организация Спильна справа подала жалобу в Верховный суд относительно указа президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов.

«Спильна справа обжаловала незаконный указ Зеленского о роспуске Верховной Рады в Верховном суде Украины», — написал лидер организации Александр Данилюк в своем Facebook.

Он добавил, что выборы в парламент должны проходить по открытым спискам, а кандидаты должны подавать декларации.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Cпикер Верховной Рады Андрей Парубий по просьбе президента Зеленского созвал внеочередное заседание на 22 мая.

Указ вступил в силу 23 мая.

Накануне в Раду вынесли вопрос об отмене мажоритарной системы и снижении проходного барьера до 3% на выборах народных депутатов.

Народные депутаты не смогли внести законопроект в повестку дня Рады, провалив голосование.

Теги:   Верховный суд Украины Владимир Зеленский Роспуск парламента Досрочные выборы

Спецтема   Выборы в Раду

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