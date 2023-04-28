Подоляк об указе Путина о депортации украинцев: Очевидное проявление геноцидного характера войны 28 апреля, 17:18 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Sergiy Voloshyn)

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал указ российского диктатора Владимира Путина о депортации жителей захваченных территорий Украины очевидным проявлением геноцида украинского народа.

«Автор войны» (Путин) наспех подписал указ, разрешающий… принудительно депортировать жителей временно оккупированных территорий Украины, не принявших гражданство России. Настоящая природа и целые войны еще кому-то непонятны?" - пишет Подоляк в Twitter.

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Советник напомнил, что оккупанты захватили часть чужой территории, убили определенное количество гражданских, а других принудительно тысячами выбрасывают из их домов, потому что они не хотят становиться «гражданами страны-убийцы».

«То есть, параллельно с демонстративными убийствами происходит процесс изменения этнического состава населения этих территорий, на которые переселяют россиян. Это очевидное проявление геноцидного характера войны», — подчеркнул он.

27 апреля Путин подписал юридически никчемный «указ», касающийся «правового положения» жителей временно захваченных украинских территорий в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Согласно ему, они будут считаться иностранцами, если откажутся получать российский паспорт. Если российский режим признает их «угрозой нацбезопасности», им грозит депортация.

Парламентская ассамблея Совета Европы 27 апреля приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на аресты Путина и российского «детского омбудсмена» Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.