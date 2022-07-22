«Гвоздь списка». «Указ» о лишении гражданства появился из-за Корбана — источники НВ

22 июля, 19:41
Источники НВ в Слуге народа считают Геннадия Корбана «гвоздем списка» в «указе» о лишении гражданства, опубликованном нардепом Сергеем Власенко (Фото:Кадр видео Gennady Korban via Facebook)

Источники НВ в Слуге народа считают Геннадия Корбана «гвоздем списка» в «указе» о лишении гражданства, опубликованном нардепом Сергеем Власенко (Фото:Кадр видео Gennady Korban via Facebook)

Несколько собеседников НВ назвали «гвоздем списка» в обнародованном нардепом Сергеем Власенко «указе» о лишении гражданства Геннадия Корбана.

Об этом говорится в статье НВ Лишенные паспорта. Почему Зеленский может отобрать гражданство у Коломойского, Корбана и даже Рабиновича.

Также в материале говорится, что странности и несогласованности «указа», в котором вместе с Корбаном упоминается бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский и бывший сопредседатель Оппозиционной платформы — За жизнь Вадим Рабинович, а также «малоизвестные люди, связанные с контрабандой и наркотрафиком», заставили некоторых депутатов монобольшинства предположить, что обнародованного варианта не существует. По их мнению, существует другой указ о лишении гражданства, в котором указано лишь имя Корбана.

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22 июля глава терробороны Днепропетровской области бизнесмен Геннадий Корбан сообщил, что находится в пункте перехода границы Смильница и не может попасть в Украину.

https://www.facebook.com/nabrok.military/posts/pfbid0FWLe9HKt4f7WbC3fRPPnnaxaqH2LeaSDsC4MLWJGSG1oo2Kji6b6UjfDDbWoJR79l

На своей странице в Facebook он подтвердил, что у него изъяли паспорт гражданина Украины.

«Хочу обратиться к президенту Украины как гаранту Конституции. Можно решить это недоразумение, которое случилось со мной на пороге нашего общего дома?» — написал Корбан.

Бизнесмен также опубликовал фото акта об изъятии его загранпаспорта от 22 июля, в котором сказано, что «документ является недействительным согласно поручению ГУ ГМС в Днепропетровской области от 20 июля».

Ранее источник сообщил НВ, что Геннадий Корбан пытается въехать в Украину, но его не пускают. По информации издания Украинская правда, пограничники сказали Корбану, что его украинское гражданство приостановлено, но не показали никаких подтверждающих документов.

Gennady Korban via Facebook
Фото: Gennady Korban via Facebook

21 июля народный депутат Сергей Власенко опубликовал в Facebook якобы копию указа президента Владимира Зеленского о лишении Корбана гражданства Украины. Согласно этому документу, гражданства лишаются десять человек, среди которых народный депутат от Слуги народа Игорь Васильковский, представитель запрещенной ОПЗЖ Вадим Рабинович и бизнесмен Игорь Коломойский. Подписи главы государства под указом нет.

В Офисе президента не комментировали эту информацию. На документе стоит дата 18 июля, но на сайте президента такого указа нет. Это может объясняться тем, что документ является тайным и не подлежит публикации, пишет движение Чесно.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Игорь Коломойский Геннадий Корбан Украина Вадим Рабинович Владимир Зеленский Лишение гражданства Город Днепр Терроборона

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