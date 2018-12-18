УГКЦ о результатах Объединительного собора: Теперь есть все предпосылки для сотрудничества с православными Сегодня, 16:42 76 Цей матеріал також доступний українською Верховний архієпископ Києво-Галицький Святослав

Глава Украинской Греко-Католической церкви, Верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав назвал Объединительный собор важным, историческим моментом в жизни Украины и поздравил митрополита Епифания с избранием предстоятелем Православной церкви Украины.

Верховный архиепископ отметил, чтобы теперь есть все предпосылки для диалога и сотрудничества между греко-католиками и православными, подобно тому, как это было во времена митрополитов Петра Могилы и Иосифа Велямина Рутского в 20-х годах XVII в.

"Но это станет возможным, если предстоятели Церквей будут на высоте своего призвания и осознания своей миссии... Важно, чтобы за процессами, которые происходят в жизни православных Церквей Украины стояла не просто смена вывески, а изменение качества", - цитирует Блаженнейшего Святослава пресс -служба УГКЦ.

Он отметил, что обе церкви должны идти вместе, искать и реализовывать то, что их объединяет и добавил, что отныне не только греко-католики могут говорить мировому сообществу о ситуации в Украине, о войне и ее последствиях, но и новая ПЦУ.

"Ведь перед тем Москва себе узурпировала право говорить от имени православных Украины на мировом уровне. Именно они распространяли искаженную информацию о якобы войне в Украине между православными с одной стороны и раскольниками и униатами с другой. О том, что идет не война между Россией и Украиной, а внутренний межрелигиозный спор", - пояснил Святослав.

17 декабря официальный портал новостей Ватикана распространил новость об избрании митрополита Епифания предстоятелем Православной церкви Украины.

Архиепископ Евстратий Зоря считает, что факт публикации означает признание Ватиканом Православной церкви Украины.

15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Православной церкви Украины. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

На Собор были приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата.

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

В Объединительном соборе по созданию поместной церкви участвовали два представителя УПЦ Московского патриархата - митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).

Комментируя участие своих иерархов в Соборе Московский патриархат в Украине заявил, что оба митрополита перешли в раскол и в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся.

После этого Московский патриархат заявил о непризнании решений, которые были приняты на Объединительном соборе. Кроме того, было принято решение о снятии с должности двух иерархов, участвовавших в Соборе, - митрополитов Симеона (Шостацкого) и Александра (Драбинко).

В РПЦ заявили, что участники Объединительного собора в Киеве будут стерты из исторической памяти церкви.