Зеленский пообещал мощный ответ в случае увеличения количества ракетных ударов РФ на День Независимости Украины 23 августа, 14:06 Зеленский подтвердил угрозу увеличения количества ракетных ударов РФ по Украине 23−24 августа (Фото:ОПУ)

Украина даст мощный ответ в случае увеличения количества ракетных ударов РФ 23−24 августа, заявил президент Владимир Зеленский.

«Что будет делать Украина, если будут бить по Киеву? То же, что сейчас. Для меня как для президента, уверен, как для каждого украинца, Киев, Чернигов, Донбасс — все это одинаково. Там все украинцы живут. В Харькове, Запорожье. Ответ такой же будет и в этих городах. Будут бить нас — будут получать ответ, мощный ответ», — отметил он на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, пишет Укринформ.

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Зеленский добавил, что с каждым днем этот ответ будет нарастать.

«Будет все сильнее и сильнее», — сказал украинский президент.

Он также подчеркнул, что угроза увеличения ракет ударов есть, но она ежедневна.

«Есть ли угроза? Есть угроза. Она, я считаю, ежедневная, эта угроза. Есть ли дополнительная информация? Мы знаем приоритеты по объектам инфраструктуры или по государственным институтам, но я не вижу, чтобы очень что-то изменилось. Начиная с первого дня 24 числа, Россия постоянно это делает. Могут ли они увеличить количество этих ударов? Да, они могут это сделать на 23−24 число. Это вся информация, которую у меня есть. Другой информации у меня нет», — резюмировал Зеленский.

В конце июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отмечать нынешний День Независимости 24 августа, несмотря на войну.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что украинские силы знают о возможных провокациях россиян на День Независимости и работают на опережение.

В МВД украинцев призвали быть бдительными и не игнорировать воздушные тревоги перед Днем Независимости Украины и в день празднования из-за возможных вражеских атак.

В ОК Юг сообщили, что страна-агрессор в канун Дня Независимости Украины увеличивает количество носителей ракет в Черном море.

15 августа мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что Россия накопила в Беларуси значительные силы — вероятно, для массированного ракетного удара по Украине.

Об аналогичных рисках 16 августа сообщили в Генштабе ВСУ, отметив «угрозу нанесения армией РФ ракетных и авиационных ударов с белорусской территории». Кроме того, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что беспокойство Украины «вызывает расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Республики Беларусь, в том числе на аэродроме Зябровка».

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