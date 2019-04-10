"Угроза существованию Украины". Порошенко - о том, что будет в случае его поражения на выборах Сегодня, 19:36 1168 Цей матеріал також доступний українською НВ Президент Украины Петр Порошенко НВ

Президент Петр Порошенко заявил в интервью Радио НВ, что в случае его поражения на президентских выборах Украине стоит ожидать "запредельных рисков" и появится "угроза существованию государства".

"Я знаю, что будет, если результат будет другой. Я считаю, что риски будут запредельные, и я считаю, что есть угроза существованию государства", - заявил он.

По словам главы государства, за пять лет своего президентства "больше всего изменился сам Петр Порошенко".

"Один из моих любимых стихов - стих Лины Костенко, который начинается со слов "Не допускай такої мислі, що Бог покаже нам неласку", - ответил Порошенко на вопрос о том, что он будет делать в случае своего поражения на президентских выборах.

Ранее в Украине появились агитационные плакаты Петра Порошенко, на которых действующий президент страны смотрит в глаза президенту РФ Владимиру Путину. Реклама сопровождается подписью "21 апреля. Решающий выбор!".

В избирательном штабе Порошенко заявили, что эти плакаты являются официальным рекламным продуктом, оплаченным из избирательного фонда кандидата в президенты.

10 апреля в Кремле отреагировали на появление такой рекламы. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Мы выбираем Путина, а украинцы - посмотрим".

Позже представитель штаба Петра Порошенко Олег Медведев показал несколько других саркастических вариантов билбордов с предвыборной агитацией.

Так, на одном из них были изображены Порошенко и российский комик Максим Галкин, а второй вариант изображал уже кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского с российским актером.

На третьем варианте билборда были изображены Зеленский и Путин, на что спикер штаба Порошенко заявил, что в команде президента совсем не могли представить вариант, где они противопоставлены друг другу.

Напомним, первый тур президентских выборов в Украине состоялся 31 марта 2019 года. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий глава государства Петр Порошенко (15,95%).

Второй тур выборов пройдет 21 апреля. С 7 апреля украинцы могут подавать заявления на смену места голосования.