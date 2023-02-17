Зеленский не считает, что Путину удастся втянуть Лукашенко в войну
Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
Президент Владимир Зеленский не считает, что на данный момент есть вероятность прямого вступления Беларуси в войну России против Украины.
«Мы считаем, что на сегодняшний день вероятности и высокого риска такого нет», — сказал он во время Мюнхенской конференции безопасности в пятницу, 17 февраля.
Он добавил, что россияне могут повторно наступать из Беларуси, но «это сложно». Также Зеленский убежден, что России будет сложно втянуть белорусских военных в войну, потому что 80% населения Беларуси не хотят воевать против Украины.
При этом, по его словам, российский диктатор Владимир Путин все равно будет пытаться привлечь режим диктатора Александра Лукашенко к новому вторжению.
«Это будет большая ошибка Беларуси, большая историческая ошибка, потому что одно дело, когда с их территории, из некоторых аэропортов летит авиация или ракеты. Они были под контролем России. Это одно дело. А другое дело, если ты сознательно идешь в наступление и присоединяешься к российским террористам», — сказал Зеленский.
Президент отметил, что у Беларуси недостаточно сил и все, кто «придут на нашу землю, точно не вернутся».
17 февраля Александр Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным.
Секретарь СНБО Алексей Данилов утверждал, что Путин будет дальше склонять Лукашенко к прямому участию Беларуси в войне против Украины.