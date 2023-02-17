Зеленский не считает, что Путину удастся втянуть Лукашенко в войну

17 февраля, 17:35
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Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский не считает, что на данный момент есть вероятность прямого вступления Беларуси в войну России против Украины.

«Мы считаем, что на сегодняшний день вероятности и высокого риска такого нет», — сказал он во время Мюнхенской конференции безопасности в пятницу, 17 февраля.

Он добавил, что россияне могут повторно наступать из Беларуси, но «это сложно». Также Зеленский убежден, что России будет сложно втянуть белорусских военных в войну, потому что 80% населения Беларуси не хотят воевать против Украины.

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При этом, по его словам, российский диктатор Владимир Путин все равно будет пытаться привлечь режим диктатора Александра Лукашенко к новому вторжению.

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«Это будет большая ошибка Беларуси, большая историческая ошибка, потому что одно дело, когда с их территории, из некоторых аэропортов летит авиация или ракеты. Они были под контролем России. Это одно дело. А другое дело, если ты сознательно идешь в наступление и присоединяешься к российским террористам», — сказал Зеленский.

Президент отметил, что у Беларуси недостаточно сил и все, кто «придут на нашу землю, точно не вернутся».

17 февраля Александр Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным.

Секретарь СНБО Алексей Данилов утверждал, что Путин будет дальше склонять Лукашенко к прямому участию Беларуси в войне против Украины.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Беларусь Александр Лукашенко Владимир Зеленский

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