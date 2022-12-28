В Беларуси находится около 10 тысяч российских военных, для нового наступления их недостаточно — ГПСУ

28 декабря, 21:03
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Граница Украины с Беларусью (Фото:МВД Украины / Facebook)

Граница Украины с Беларусью (Фото:МВД Украины / Facebook)

На территории Беларуси находится около 10 200 российских военных. Этого количества войск недостаточно для нового наступления на территорию Украины.

Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в эфире телемарафона.

«Угроза (нового наступления — ред), конечно, есть. Но вот реальных возможностей у Беларуси и вооруженных сил РФ нет», — сказал он.

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Дейнеко добавил, что разведка, ГПСУ и оперативно-розыскные подразделения мониторят всю информацию об оккупационных войсках на территории Беларуси ежедневно.

По его словам, украинские военные не фиксируют создание наступательных группировок.

«Та группировка, которая есть у вооруженных сил Российской Федерации, это около 10 200 военнослужащих, она не может выполнить задачу по повторному наступлению на территорию нашего государства», — отметил он.

Ранее руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что разведывательных данных о неизбежной угрозе вторжения с территории Беларуси сейчас нет, но исключать такую возможность полностью нельзя.

https://www.youtube.com/embed/gdXPnSJpt7k
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Беларусь Войска РФ Наступление Война России против Украины

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