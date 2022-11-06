На Банковой рассказали, как планируют избежать блэкаута

6 ноября, 16:33
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РФ намеренно пытается уничтожить энергосистему Украины (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

РФ намеренно пытается уничтожить энергосистему Украины (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

На фоне риска блэкаута в результате атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины на Банковой заверили, что, несмотря на все сложности, ситуация в данное время контролируемая.

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Об этом в воскресенье, 6 ноября, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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По его словам, у властей страны есть план, чтобы преодолеть эти вызовы.

«Скажем откровенно: Россия пытается совершать „энергетический геноцид“, но Киев и Украина устоят. План противодействия прост: системы ПВО, защита объектов инфраструктуры, оптимизация потребления. Государство эффективно преодолевает эти вызовы. Работаем над решениями вместе с партнерами», — рассказал представитель ОПУ у себя в Twitter.

Видео дня

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1589256956237479937

В свою очередь директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук заверил, что столичные власти рассматривают целый ряд сценариев реагирования на чрезвычайные ситуации в результате ударов РФ.

Напомним, Тегеран активно поставляет Москве дроны-камикадзе, которые российские войска используют для ударов по объектам критической инфраструктуры Украины.

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Кроме того, Иран планирует отправить в РФ 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля».

В свою очередь в Госдепе США заверили, что будут использовать все инструменты, чтобы помешать передаче кремлевскому режиму иранского оружия.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Ракетные удары Блэкаут Энергосистема Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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