На Банковой рассказали, как планируют избежать блэкаута 6 ноября, 16:33 РФ намеренно пытается уничтожить энергосистему Украины (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

На фоне риска блэкаута в результате атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины на Банковой заверили, что, несмотря на все сложности, ситуация в данное время контролируемая.

Об этом в воскресенье, 6 ноября, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, у властей страны есть план, чтобы преодолеть эти вызовы.

«Скажем откровенно: Россия пытается совершать „энергетический геноцид“, но Киев и Украина устоят. План противодействия прост: системы ПВО, защита объектов инфраструктуры, оптимизация потребления. Государство эффективно преодолевает эти вызовы. Работаем над решениями вместе с партнерами», — рассказал представитель ОПУ у себя в Twitter.

Видео дня

В свою очередь директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук заверил, что столичные власти рассматривают целый ряд сценариев реагирования на чрезвычайные ситуации в результате ударов РФ.

Напомним, Тегеран активно поставляет Москве дроны-камикадзе, которые российские войска используют для ударов по объектам критической инфраструктуры Украины.

Кроме того, Иран планирует отправить в РФ 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля».

В свою очередь в Госдепе США заверили, что будут использовать все инструменты, чтобы помешать передаче кремлевскому режиму иранского оружия.