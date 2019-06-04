Уголовное дело против экс-регионала Иванющенко закрыли — документ
Прокуратура Одесской области закрыла уголовное дело о коррупции, в котором фигурировал бывший депутат Партии регионов Юрий Иванющенко, известный также как «Юра Енакиевский».
Об этом со ссылкой на соответствующее постановление передает LB.ua.
Напомним, что Иванющенко проходил сразу по двум эпизодам.
Первый из них касался растраты средств, выделенных Украине в рамках Киотского протокола на утепление объектов социальной сферы в Луганской области. По данным следствия, речь идет о сумме в 618 млн гривен.
Второй эпизод связан с завладения долей в уставном фонде ООО Промрынок (одесский рынок «7-й километр»).
Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура сообщила о подозрении соратнику экс-президента Виктора Януковича Юрия Иванющенко, а также его партнеру Ивану Аврамову и директору рынка 7-й километр Олегу Гресю.