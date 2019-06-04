Уголовное дело против экс-регионала Иванющенко закрыли — документ 4 июня, 14:02 Цей матеріал також доступний українською НВ Иванющенко проходил по сразу двум эпизодам НВ

Прокуратура Одесской области закрыла уголовное дело о коррупции, в котором фигурировал бывший депутат Партии регионов Юрий Иванющенко, известный также как «Юра Енакиевский».

Об этом со ссылкой на соответствующее постановление передает LB.ua.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Напомним, что Иванющенко проходил сразу по двум эпизодам.

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Первый из них касался растраты средств, выделенных Украине в рамках Киотского протокола на утепление объектов социальной сферы в Луганской области. По данным следствия, речь идет о сумме в 618 млн гривен.

Второй эпизод связан с завладения долей в уставном фонде ООО Промрынок (одесский рынок «7-й километр»).

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура сообщила о подозрении соратнику экс-президента Виктора Януковича Юрия Иванющенко, а также его партнеру Ивану Аврамову и директору рынка 7-й километр Олегу Гресю.