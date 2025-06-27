«Количество операций увеличится в разы»: Умеров анонсировал усиление ударов дальнобойными дронами по территории РФ

Министр обороны Украины Рустем Умеров во время встречи с представителями медиа 26 июня 2025 года (Фото: Рустем Умеров / Facebook)

Министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал наращивание интенсивности ударов БпЛА по военным объектам страны-агрессора России. Об этом он сказал во время встречи с журналистами 26 июня, пишет агентство Интерфакс-Украина .

По его словам, готовится контрактация дополнительных десятков тысяч дальнобойных дронов, чтобы нарастить масштабы атак по военной машине РФ. Министр также сообщил, что примерно две недели назад было принято решение увеличить количество операций в несколько раз.

В прошлом году Украина разработала план системных дальнобойных ударов по РФ. Атаки на глубокий тыл противника выполняют дальнобойные дроны, поставки которых происходят ежедневно, согласно утвержденному графику, добавил Умеров.

22 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что сейчас количество FPV-дронов в Украине превышает количество таких дронов у россиян. Но РФ достигла определенных результатов, в частности, в изготовлении дронов с оптоволоконным управлением, сейчас у них есть преимущество.