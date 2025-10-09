«Будут выводы». Зеленский пригрозил увольнениями из-за задержек с восстановлением после российских ударов

Президент предупредил местные власти об увольнении за медленное восстановление после ударов России (Фото: REUTERS / Инц Калниньш)

Президент Владимир Зеленский пригрозил увольнениями на местах из-за задержек с восстановлением после российских ударов . Об этом он сказал во время вечернего видеообращения в четверг, 9 октября.

Глава государства говорит, что сегодня провел совещание с премьером Юлией Свириденко, министром энергетики Светланой Гринчук, руководителем НАК Нафтогаз Сергеем Корецким по главным вопросам подготовки Украины к зиме.

Также говорили о восстановлении в областях после российских ударов.

«Фактически каждое утро новые задачи для наших энергетиков, для ремонтных бригад. Российские удары не прекращаются, именно гражданская инфраструктура, энергетическая инфраструктура для россиян — главные мишени», — сказал Зеленский.

По словам президента, Украина будет противодействовать ударам РФ. Он подчеркнул: важно, что партнеры готовы помогать в этом. Зеленский говорит, что было определено, с кем контактировать, и что именно должно быть достигнуто в ближайшие недели.

«Внутреннюю работу на уровне общин, на уровне областей тоже придется всем выполнять. Иначе будут выводы относительно руководителей», — добавил президент.

Последние удары РФ по энергетике — что известно

3 октября Минэнерго сообщило, что россияне ночью массированно ударили по газотранспортной инфраструктуре в нескольких областях Украины. ДТЭК заявила о разрушении объекта газодобычи в Полтавской области.

В тот же день Нафтогаз сообщил, что российская армия ночью осуществила самую массированную атаку на газодобывающую инфраструктуру Группы с начала полномасштабной войны. Под ударом были объекты в Харьковской и Полтавской областях.

Премьер Юлия Свириденко заявила, что россияне пытаются сорвать отопительный сезон и терроризируют гражданское население.

6 октября Зеленский сообщил, что РФ будет делать все, чтобы лишить Украину добычи собственного газа.

7 октября министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что Украине придется увеличить импорт газа на 30%, чтобы пройти отопительный сезон.

8 октября россияне дважды ударили по объекту ДТЭК — фабрике в Донецкой области, где осуществляется обогащение угля для тепловых электростанций.

9 октября войска России нанесли удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области.

В тот же день агентство Bloomberg написало, что российские войска за последние несколько дней уничтожили 60% производства газа Украины. Если удары будут продолжаться, Украина ожидает, что к концу марта 2026 года ей придется закупить примерно 4,4 млрд кубометров газа на сумму почти 2 млрд евро. Это эквивалентно почти 20% годового потребления Украины.