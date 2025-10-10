Послы G7 срочно собрались на встречу после новых ударов РФ по Украине

Послы государств G7 на срочной встрече с министром энергетики и представителями Нафтогаз, Укрэнерго и Энергоатома (Фото: G7AmbReformUA / Х)

В пятницу, 10 октября, группа послов стран G7 в Украине провела срочную встречу с министром энергетики Украины Светланой Гринчук и представителями энергокомпаний — НЭК Укрэнерго, НАК Нафтогаз и НАЭК Энергоатом.

Об этом говорится в публикации на официальном аккаунте представительства послов G7 в соцсети Х.

Как отмечается, встреча была проведена с целью «обсудить российские атаки на энергетическую и гражданскую инфраструктуру и поддержку Украины в противодействии дальнейшим ударам и решении самых насущных потребностей».

Массированная атака России на энергосистему Украины 10 октября — что известно

В ночь на 10 октября Россия выпустила по Украине 497 средств воздушного нападения, в том числе 465 дронов и 32 ракеты. ПВО обезвредила 420 целей.

Минэнерго сообщило, что российские войска ночью массированно атаковали энергетическую инфраструктуру страны. В Киеве в результате атаки пострадали 12 человек, в Печерском районе обломки шахеда попали в многоэтажку. ДТЭК сообщила о частичном обесточивании Киева, также в столице перебои с водоснабжением.

В Запорожье повреждены газовые объекты, потребителям временно отключили подачу газа. В городе погиб 7-летний ребенок, пятеро пострадавших.

Также россияне осуществили массированную атаку на Днепропетровскую область, на энергетических объектах возникли пожары. В Кривом Роге трое пострадавших.

Последствия удара РФ также фиксируют в Черкасской и Полтавской областях. Укрэнерго заявила об аварийных отключениях света в Киеве и 9 областях. Укрзализныця предупредила о задержках поездов из-за обесточивания сети.