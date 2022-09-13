В Украине создадут координационный штаб для ответа на удары РФ по энергетическим объектам — Зеленский 13 сентября, 00:04 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский в обращении в понедельник, 12 сентября, заявил, что удары России по украинской энергетической инфраструктуре демонстрируют отчаяние оккупантов и их бессилие на поле боя.

Глава государства заявил, что Россия будет пытаться сделать системной такую форму террора, и анонсировал создание координационного штаба реагирования на отключение электроэнергии из-за действий оккупантов. Также будут выделены средства на восстановление поврежденных вражескими обстрелами объектов и помощь освобожденным территориям. Президент поблагодарил всех спасателей, которые устраняли последствия российских ударов по энергетическим объектам.

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«Вчера и сегодня российская армия нанесла удары по украинской энергетической инфраструктуре. Сотни тысяч украинцев оказались в темноте — без электричества. Дома, больницы, школы, коммунальная инфраструктура… Российские ракеты попали именно в те объекты, которые вообще не имеют никакого отношения к инфраструктуре Вооруженных Сил нашего государства», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что такие действия страны-террориста — не только реакция на разгром российских сил в Харьковской области, а и попытка помешать Украине стабилизировать ситуацию в Европе.

«Наш экспорт электричества — то, чего Россия сейчас очень боится. Потому что мы можем сломать российские планы по опустошению карманов европейцев этой зимой из-за безумных энергетических цен», — считает президент.

Зеленский снова призвал признать Россию государством-террористом, принять восьмой пакет санкций ЕС против агрессора и увеличить помощь Украине. Он также отметил, что россияне до сих пор могут ездить на отдых в Европу, хотя никому не известно, нет ли среди них военных преступников, недавно вернувшихся с оккупированных территорий Украины.

На фоне успеха защитников Украины и их быстрого продвижения в Харьковской области вечером 11 сентября войска РФ ударили по объекту критической инфраструктуры в Харькове — одной из крупнейших в Украине ТЭЦ. Погибли два работника, оба — сотрудники компании Укрэнерго.



В ряде регионов Украины исчез свет. Были частично обесточены населенные пункты в Харьковской, Донецкой, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Через несколько часов электроснабжение удалось полностью восстановить почти во всех регионах.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в результате массированной атаки на энергетическую инфраструктуру Украины было обесточено 40 подстанций и сотни тысяч домохозяйств.

В результате ударов оккупантов по Харькову днем 12 сентября в городе пропал свет и водоснабжение, полностью останавливались поезда метро и прекратил движение электротранспорт.

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