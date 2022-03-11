Ударами по Ивано-Франковску, Днепру и Луцку Россия пыталась прекратить действия украинской авиации — Арестович 11 марта, 16:05 Цей матеріал також доступний українською Здание в Днепре, поврежденное в результате авиаудара РФ, 11 марта 2022 года (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что обстрел российскими оккупантами Ивано-Франковска, Луцка и Днепра был ответом на действия украинской авиации.

Во время брифинга Арестович рассказал, что по состоянию на день 11 марта противник остановлен почти по всем направлениям, севернее и западнее Киева была контратака украинских войск, такие же контратаки — на Харьковском направлении.



«Ночью наша авиация наносила мощные авиаудары по скоплениям врага. В качестве мести противник нанес ракетные удары по аэродромам Ивано-франковска, Луцка, Днепра, Киевской, Харьковской, Полтавской областям», — сообщил он.

По словам советника, противник пытался прекратить действия украинской авиации, но большая часть российских ударов пришлись на гражданские цели, в частности, в Днепре — в многоэтажный дом и обувную фабрику.

Рано утром 11 марта российские войска нанесли удары по нескольким городам Украины, ситуация в которых до сих пор была относительно спокойной (кроме первого дня вторжения). В Днепре удар пришелся на обувную фабрику, взрывной волной повредило жилые дома и детсад (один погибший). В Луцке (четверо погибших, шесть раненых) и Ивано-Франковске целью атаки стали местные аэродромы.



По словам президента Владимира Зеленского, Украина уже достигла стратегического перелома в войне с Россией, но, несмотря на победы ВСУ, давать прогнозы по поводу окончания войны пока рано.

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