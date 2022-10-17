Зеленский: Путин может записать себе очередное «достижение» — убийство еще одной беременной

17 октября, 22:35
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Последствия российских ударов по Киеву 17 октября 2022 года (Фото:НВ)

Последствия российских ударов по Киеву 17 октября 2022 года (Фото:НВ)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 17 октября, отреагировал на российское военное преступление в Киеве, где в результате атаки дронов-камикадзе погибли четыре человека.

Глава государства напомнил, что ударом иранского беспилотника по жилому дому россияне убили молодую семью — девушку на шестом месяце беременности и ее мужа.

«Владимир Путин может записать себе очередное „достижение“. Убил еще одну беременную женщину. Всего четыре человека убиты только этим Шахедом», — сказал Зеленский.

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Инфографика: НВ

По данным президента, ночью и утром 17 октября российским ударам подверглись больше 25 населенных пунктов. Зеленский также сказал, что только за 12 часов с 21:00 16 октября защитники Украины сбили 37 иранских дронов Shahed и несколько крылатых ракет.

Он отметил, что страна-агрессор «пытается террором перекрыть свои военные поражения», чтобы давить на Украину, Европу и все мировое сообщество.

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«Мир может и должен остановить этот террор. Когда мы говорим о необходимости Украины в средствах ПВО и ПРО, мы говорим о реальных жизнях, которые уносят террористы. Нам удается сбивать часть ракет и дронов… Но чтобы гарантированно защитить наше небо и свести к нулю возможности российских террористов, нужно значительно больше современных систем ПВО и больше обеспечения ракетами для таких систем», — подчеркнул президент Украины.

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17 октября страна-агрессор Россия атаковала Киев дронами-камикадзе. После первого удара мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре в нежилом здании и повреждении нескольких жилых домов.

Известно о четырех погибших под завалами жилого дома, среди них — беременная на шестом месяце и ее супруг. По меньшей мере четыре человека пострадали, 19 жителей удалось спасти.

Кличко сообщил, что утром 17 октября в сторону Киева летели 28 дронов-камикадзе, большинство их них удалось сбить. В столице зафиксировали пять взрывов.

https://www.youtube.com/embed/8HBHLQZK77c
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Киев Военное преступление Российские беспилотники Владимир Зеленский Военные преступления РФ Дроны Война России против Украины Иранские беспилотники

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