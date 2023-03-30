«Нет никаких загадок». Данилов объяснил свой намек о дальнобойных ударных беспилотниках

30 марта, 13:00
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Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал свою публикацию в Twitter о тысячах ударных дальнобойных беспилотников у Украины.

Свой пост секретарь СНБО проиллюстрировал фотографией немецкого пилота-любителя Матиаса Руста, который в 1987 году приземлился на самолете на Красной площади в Москве, беспрепятственно пролетев более тысячи километров.

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В эфире телемарафона Данилов заявил, что Украина обязательно будет отвечать на военные преступления РФ.

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«Здесь нет никаких загадок. Если РФ уничтожает наши города и инфраструктуру, убивает наших детей, мы не должны спокойно за этим наблюдать. Если несколько месяцев назад я делал намеки на то, что Крымский мост будет разрушен, прошел определенный промежуток времени для того, чтобы это произошло. Так же будет и с Москвой», — отметил он.

Накануне Данилов анонсировал появление у Украины ударных дронов с дальностью полета свыше 3000 километров.

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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в Украине подготовили первые три ударные роты беспилотников в рамках Армии дронов.

В декабре Федоров сообщал о планах разработать ударные беспилотники для поражения вражеских дронов.

14 февраля Федоров сообщил, что Армию дронов пополнили два комплекса Raybird-3 украинского производства, способные преодолевать расстояние до 2500 километров.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Беспилотники Украина Дроны Алексей Данилов Война России против Украины

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