«Сейчас, твари, начнется совсем другая война». Арестович обратился к оккупантам после авиаудара по больнице в Мариуполе 9 марта, 21:01 Цей матеріал також доступний українською Последствия авиаудара РФ по медкомплексу в Мариуполе, 9 марта 2022 года (Фото:Press service of the National Police of Ukraine/Handout via REUTERS)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович записал видеообращение после авиаудара России по детской больнице и роддому в Мариуполе.

«До удара по роддому Мариуполя это были цветочки. Сейчас, твари, начнется совсем другая война», — заявил Арестович у себя в Facebook.



9 марта Россия нанесла удар по роддому и детской больнице в Мариуполе. В горсовете заявили, что корпус, где недавно лечились дети, сейчас полностью уничтожен. Президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество закрыть небо над Украиной и не игнорировать террор РФ.



Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в результате удара России по детской больнице и роддому в Мариуполе предварительно пострадали 17 человек, погибших нет.

По словам советника мэра Мариуполя Сергея Орлова, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля в городе погибли 1170 мирных жителей. Жители Мариуполя остаются без воды, тепла, электроэнергии и газа, а российские оккупанты не пропускают в город гумконвои и не выпускают гражданских по зеленому коридору.

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