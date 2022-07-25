Украина начнет черноморский экспорт зерна, несмотря на ракетные удары РФ — Зеленский

25 июля, 20:41
Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Украина сделает все необходимое, чтобы обеспечить экспорт агропродукции из черноморских портов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в понедельник, 25 июля, во время совместного брифинга с коллегой из Гватемалы Алехандро Джамматтеи Файа в Киеве.

«Весь мир увидел, что не прошло и 24 часов, как начались обстрелы, ракетные удары по морским портам Украины. Мы со своей стороны все сделали, все подготовили, коридор есть. В наших водах все контролирует Украина, проверки в наших водах будет проводить только Украина. Вы знаете, что мы деоккупировали остров Змеиный. Это очень важный момент для контроля безопасности в отношении других коридоров транспортировки зерна», — сказал глава государства.

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Он добавил, что Украина доверяет Турции и ООН, с которыми подписала документы по поводу экспорта зерна. По словам Зеленского, теперь это вопрос того, насколько ООН и Турция смогут контролировать страну-агрессора Россию, которая продемонстрировала, что может наносить ракетные удары и после договоренностей.

«Это в принципе их отношение к партнерам — к ООН и Турции», — сказал президент и подчеркнул, что Украина начнет экспорт зерна, чтобы еще раз доказать миру, что не она блокирует этот процесс.

Министерство инфраструктуры планирует на этой неделе начать экспорт украинского зерна черед морские порты. Экспорт начнется из порта Черноморск, далее — из портов Одесса и Пивденный.

Российские оккупанты атаковали Одесский морской порт ракетами 23 июля, менее чем через сутки после подписания соглашения о разблокировке экспорта украинского зерна через черноморские порты.

В порту было зерно, которое готовили на экспорт. В ОК Юг сообщили, что ракета РФ не попала в зернохранилище, но попала в насосную станцию.

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В МИД Украины назвали обстрел Россией порта в Одессе «плевком Путина в лицо Антониу Гутеррешу и Реджепу Эрдогану».

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Подписанное в Стамбуле соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Контроль портов останется за украинской стороной; никакие суда кроме тех, которые будут обеспечивать экспорт зерна и связанной продукции, не смогут войти в порты.

Предполагается, что в Турции будут созданы инспекционные группы из представителей всех сторон, которые будут проверять грузы и персонал. Инспекцию будут проводить только в гаванях, на входе и выходе из Турецкого пролива.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Турция ООН Экспорт Черное море Зерно Владимир Зеленский Порты Зерновые экспорт агропродукции Война России против Украины Продовольственный кризис экспорт зерна

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