В Минобороны назвали удар по Виннице очередным доказательством геноцида России против украинцев

14 июля, 15:28
Россия продолжает воевать против мирных украинцев и продолжает убивать детей (Фото:ГСЧС)

Россия продолжает воевать против мирных украинцев и продолжает убивать детей (Фото:ГСЧС)

Замминистра обороны Украины Анна Маляр назвала ракетный удар России по центру Винницы очередным доказательством геноцида против украинского народа.

Во время брифинга она подчеркнула, что Россия продолжает воевать против мирных украинцев и продолжает убивать детей.

«Сегодняшний удар по Виннице — это очередное доказательство геноцида против украинского народа. РФ в глазах всего мира окончательно превратилась в государство-убийцу, и такому государству не место в нашем мире в 21 веке», — сказала Маляр.

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В четверг, 14 июля, Россия нанесла серию ракетных ударов по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города. Известно о 20 погибших и 90 раненых.

В полиции сообщил, что трое из 20 погибших — дети, еще 15 человек числятся пропавшими без вести.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Винница Геноцид Ракетный удар Анна Маляр

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