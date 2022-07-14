В Минобороны назвали удар по Виннице очередным доказательством геноцида России против украинцев
Россия продолжает воевать против мирных украинцев и продолжает убивать детей (Фото:ГСЧС)
Замминистра обороны Украины Анна Маляр назвала ракетный удар России по центру Винницы очередным доказательством геноцида против украинского народа.
Во время брифинга она подчеркнула, что Россия продолжает воевать против мирных украинцев и продолжает убивать детей.
«Сегодняшний удар по Виннице — это очередное доказательство геноцида против украинского народа. РФ в глазах всего мира окончательно превратилась в государство-убийцу, и такому государству не место в нашем мире в 21 веке», — сказала Маляр.
В четверг, 14 июля, Россия нанесла серию ракетных ударов по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города. Известно о 20 погибших и 90 раненых.
В полиции сообщил, что трое из 20 погибших — дети, еще 15 человек числятся пропавшими без вести.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.