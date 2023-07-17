«Всего за месяц более 100 атак». Удар по мосту — лишь одна из десятков операций против оккупантов в Крыму — главред BlackSeaNews Клименко 17 июля, 20:52 NV Премиум Закрытый после атаки Крымский мост, 17 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

По минимальным оценкам аналитиков только за последний месяц по территории оккупированного россиянами Крыма было нанесено не менее 50 ударов дронами по различным объектам, поэтому атака Крымского моста лишь одна из операций, рассказал в интервью Radio NV Андрей Клименко, главный редактор BlackSeaNews.

— С вашей точки зрения, что это было? В результате чего произошла атака на Крымский мост? И какие долгосрочные или краткосрочные последствия это может иметь для России, российских войск, российских сил?

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— Что это было, я думаю, что мы все узнаем позже, возможно, даже после войны. То есть, конечно, что во время войны не раскрываются подобные детали. Относительно последствий, там все вполне понятно. То есть логистика до оккупированного Крымского полуострова в очередной раз серьезно нарушена. Но пока российские источники говорят, что железнодорожное сообщение существует, то есть поезда идут. И из этого можно сказать, что если действительно там поезда идут, то это основной канал военной логистики. Конечно, что часть и вооружения, и снабжения, и военной техники перевозилась по автомобильной части Крымского моста.