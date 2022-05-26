«Как собака на сене». Подоляк отреагировал на заявления Лукашенко и «учения» в Беларуси 26 мая, 20:39 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал «учения» в Беларуси возле границы с Украиной.

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В эфире всеукраинского телемарафона 26 мая Подоляк сказал, что Украина контролирует ситуацию на границе с Беларусью и «прекрасно понимает мотивы» заявлений белорусского диктатора Александра Лукашенко:



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«Это поведение типично… как собака на сене: ты одновременно и хочешь и не хочешь, можешь и не можешь».

По мнению Подоляка, после недавней встречи с российским диктатором Владимиром Путиным Лукашенко нужно было показать «единство» так называемого союзного государства.

«Это [заявления Лукашенко] больше делаются для партнеров Беларуси. Для белорусской армии будет самоубийством зайти на территорию Украины. [Конечно], они могут использовать крылатые ракеты… Если это сделает лично Лукашенко [отдаст приказ о вторжении белорусской армии в Украину], для него его головокружительная карьера диктатора… закончится очень неожиданно», — добавил советник главы ОП.

Самопровозглашенный «президент» Беларуси Александр Лукашенко 26 мая поручил создать оперативное командование войсками на южном направлении — возле границы с Украиной.

В Министерстве обороны заявили, что в конце мая в Беларуси планируют проверку боеготовности армии на десяти полигонах страны.

4 мая в вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил быстрого реагирования. 10 мая начался второй этап учений.



Российские оккупационные войска и танки наступали на север Украины с территории Беларуси, там размещены установки, с которых по городам Украины запускают ракеты. Россия использует белорусские аэродромы для военных самолетов, инфраструктуру и больницы, перевозит по белорусской территории свое оружие и технику.

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