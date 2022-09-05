За участие в псевдореферендумах на оккупированных территориях грозит уголовная ответственность — Верещук 5 сентября, 09:25 Ирина Верещук призвала жителей оккупированных территорий эвакуироваться (Фото:minre.gov.ua)

Участникам псевдореферендумов во временно подконтрольных РФ районах Украины предусмотрена уголовная ответственность.

Об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, лучший способ избежать участия в незаконном голосовании о «присоединении» к РФ — это эвакуироваться.

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«Так вы обезопасите себя и свою семью и избежите давления от оккупантов. А также — не нарушите законодательство Украины, по которому участие в так называемых „референдумах“ на временно оккупированных территориях влечет за собой уголовную ответственность», — пояснила Верещук.

В связи с этим она призвала «не бояться уезжать и делать это уже сейчас, пока позволяет хорошая погода».

«Осенние дожди очень усложнят эвакуацию, ведь дороги будут размыты. Государство позаботится о каждой семье, которая переместится на подконтрольную правительству территорию. Всех обеспечат приютом, финансовой помощью, лекарством, продуктами, теплыми вещами и предметами первой необходимости», — заверила вице-премьер.

В свою очередь глава Луганской ОВА Сергей Гайдай считает, что в связи с контрнаступательными действиями украинской армии РФ будет вынуждена снова изменить планы по поводу своего фейкового «референдума».

«Бавовна» заставляет россиян изменить планы: «референдума» на временно оккупированных территориях в ближайшее время не будет. Отличная работа наших защитников и партизан в очередной раз откладывает планы рашистов", — отметил чиновник.

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