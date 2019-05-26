Участница акции за импичмент Зеленского: «Я вообще не ожидала реакции»
Участница ровенского пикета против президента Владимира Зеленского заявила, что не ожидала реакции со стороны полиции и местной общины.
В комментарии Громадському 16-летняя Дарья Коцюруба рассказала, что вышла на акцию за импичмент Зеленского из-за недовольства его языком, назначением людей из своего окружения на руководящие должности и предложением о мирном примирении с Россией.
Она подчеркнула, что не ожидала увидеть реакцию среди горожан.
«Я не ожидала реакции на акцию вообще. Я думала, мы там максимум часок простоим, и пойдем. Что люди в Ровно и так понимают, что Зеленский нам не президент», — сказала девушка.
По ее словам, ответ прохожих на плакаты «Импичмент президенту», «Украина — вне закона», «Не кумовство, а по-братски» ее удивил. Некоторые называли их проплаченными «порохоботамы», другие — выражали поддержку. Одна женщина вызвала полицию.
Девушку доставили в участок полиции, где на ее мать составили административный протокол за ненадлежащее воспитание, а на участников акции — за нарушение порядка организации и проведения митинга.
Действия полиции Дарья расценила как «абсолютно неправильные и ужасные».
Напомним, 25 мая в Ровно 20-летний парень и 16-летняя девушка вышли на акцию за импичмент президента, в результате чего полиция составила на них административные протоколы.
Полиция уже инициировала служебную проверку в отношении действий правоохранителей.
Владимир Зеленский призвал работников правоохранительных органов не преследовать политических протестующих в случае, если они не нарушают правопорядок.