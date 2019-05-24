Убийство Шеремета: Луценко заявил, что в деле есть серьезный прогресс Вчера, 17:26 335 Цей матеріал також доступний українською Павел Шеремет via Facebook Павел Шеремет Павел Шеремет via Facebook

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что у правоохранителей есть серьезный прогресс в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает Liga.net.

У главы ГПУ спросили, что он может сказать через год после того, как заявил, что правоохранители не могут найти заказчиков убийства Шеремета.

«На прошлой неделе я провел заслушивание этого дела. У нас есть серьезный прогресс. Мы видим определенных лиц. Когда произойдут определенные процессуальные действия, я скажу об этом», — заявил он.

По словам Луценко, он «очень доволен результатом, полученным Нацполицией и прокурорами», но больше ничего сказать не может.

Известный журналист и один из руководителей Украинской правды Павел Шеремет был убит в Киеве 20 июля 2016 года.

Полиция квалифицировала гибель журналиста как умышленное убийство. Приоритетной версией убийства Шеремета является его профессиональная деятельность.

В МВД Украины заявили, что наиболее вероятным является российский след в убийстве журналиста.

24 июля 2017 года Нацполиция засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета из соображений безопасности. В Едином реестре судебных решений изъяли из открытого доступа более 200 решений по делу об убийстве журналиста.