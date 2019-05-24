Илья Кенигштейн
Зеленский — в тренде времени
Андрей Смирнов
Зеленский медленно покидает Банковую, а Порошенко исчез из БПП
Борис Херсонский
«Армія, Мова, Віра». Что с ними будет?
Иван Яковина
Трамп грозит войной
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Убийство Шеремета: Луценко заявил, что в деле есть серьезный прогресс

Вчера, 17:26
335
Цей матеріал також доступний українською
Убийство Шеремета: Луценко заявил, что в деле есть серьезный прогресс - фото

Павел Шеремет via Facebook

Павел Шеремет

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что у правоохранителей есть серьезный прогресс в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает Liga.net.

У главы ГПУ спросили, что он может сказать через год после того, как заявил, что правоохранители не могут найти заказчиков убийства Шеремета.

«На прошлой неделе я провел заслушивание этого дела. У нас есть серьезный прогресс. Мы видим определенных лиц. Когда произойдут определенные процессуальные действия, я скажу об этом», — заявил он.

По словам Луценко, он «очень доволен результатом, полученным Нацполицией и прокурорами», но больше ничего сказать не может.

Известный журналист и один из руководителей Украинской правды Павел Шеремет был убит в Киеве 20 июля 2016 года.

Полиция квалифицировала гибель журналиста как умышленное убийство. Приоритетной версией убийства Шеремета является его профессиональная деятельность.

В МВД Украины заявили, что наиболее вероятным является российский след в убийстве журналиста.

24 июля 2017 года Нацполиция засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета из соображений безопасности. В Едином реестре судебных решений изъяли из открытого доступа более 200 решений по делу об убийстве журналиста.

Теги:   Павел Шеремет Юрий Луценко

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Футбол

Вчера, 14:15

img
Динамо хочет получить от итальянского клуба 25−30 млн евро за своего лидера — СМИ
Политика

Вчера, 11:46

img
Партия Вакарчука обнародовала требования к своим будущим нардепам
Футбол

Вчера, 16:53

img
СМИ назвали еще одного иностранного кандидата на пост наставника Динамо

ТОП 3

Политика

Вчера, 14:00

img
Разберем на запчасти. Уволенный Зеленским чиновник заявил об угрозах
38836
Политика

Вчера, 07:00

img
Кто нанес «смертельный удар» Порошенко: главное из интервью Коломойского
26977
Политика

Вчера, 07:58

img
Тимошенко раскритиковала идею референдума о примирении с РФ
19089