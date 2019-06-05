Убийство мальчика в Переяславе-Хмельницком: Аваков отказался уходить в отставку Вчера, 13:49 Цей матеріал також доступний українською МВД Аваков заявил, что вопрос его отставки может рассмотреть Рада или «кто-либо» МВД

Министр внутренних дел Арсен Аваков не собирается уходить в отставку из-за убийства полицейскими пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком.

Об этом он сказал после заседания Кабмина журналистам, пишет Интерфакс-Украина.

По словам Авакова, его отставку может рассмотреть Верховная Рада, если будет принято такое решение.

«Я тоже не напишу заявление об отставке, но вопрос моей отставки может рассмотреть в соответствующем порядке этот парламент, или следующий, или кто-либо», — сказал министр.

Он также подчеркнул, что не видит смысла в отставке главы Национальной полиции Сергея Князева.

«Я не считаю, что глава Нацполиции Князев должен идти в отставку. Он хорошо работает, и он делает все, что от него зависит», — резюмировал Аваков.

Напомним, 31 мая в Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии.

3 июня 5-летний мальчик умер в больнице.

В ребенка стреляли полицейские, которые находились не на службе и были пьяны. По данным полиции, они «пристреливали» ружье во дворе и пуля случайно попала в соседний двор.

Бабушка раненого мальчика сообщила, что полицейские признают вину, но они были такие пьяные, что не знают, кто именно ранил ребенка.

После смерти ребенка под здание МВД пришли активисты, а начальник полиции Киевской области подал в отставку.

МВД также отстранило от работы руководителей местной полиции.

Обоих подозреваемых полицейских взяли под арест на 60 суток. Им может грозить пожизненное заключение.