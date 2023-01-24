«Баканов не смог объяснить это убийство». Интервью NV с Романом Костенко — о том, почему СБУ может быть связана со смертью Киреева 24 января, 09:42 Эксклюзив NV Иван Баканов (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Отсутствие контроля над спецслужбами создает у них чувство безнаказанности и вседозволенности, рассказал в интервью Radio NV Роман Костенко, нардеп, секретарь комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке.

— Я хотела бы начать со свежего интервью Радио Свобода с руководителем украинской разведки Кириллом Будановым. Мы говорили об удивительном убийстве Дениса Киреева. У меня и с вами был об этом разговор и с вашим коллегой по комитету Федором Вениславским. И вы, и ваши коллеги уверяете, что эта история станет предметом исследования в том числе и в парламентском комитете.

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Фактически Кирилл Буданов подтвердил, что его штатного сотрудника незаконно в центре Киева казнили в машине СБУ, а тело выбросили на улицу. И Буданов намекнул, что это могли сделать люди, не желавшие, чтобы Киреев появился на переговорах с Россией в Беларуси. Он как раз ехал на второй этап переговоров. Что вы думаете о всей этой истории?



— Мы уже с вами также об этом говорили и я хочу подтвердить слова своего коллеги Федора Вениславского, что мы запланировали, это была моя инициатива, заслушать представителей ГУР и представителей Службы безопасности по вопросу убийства господина Киреева на комитете по вопросам Нацбезопасности, обороны и разведки. Мы как комитет, который имеет функции контроля над спецслужбами, хотим этот вопрос обсудить, и плюс ГБР, которые сейчас ведут это дело.



Мы должны понять, что там произошло. Поэтому, конечно, столь серьезные заявления главы украинской разведки, он там сказал: это моя субъективная точка зрения, но мы понимаем, что, имея ту информацию, которую он имеет, к его субъективной точке зрения нужно прислушаться. Поэтому мне было предложено и коллеги поддержали.



Я думаю, в ближайшее время, я скажу, когда это будет, мы заслушаем, в частности, чтобы понимать что же там произошло и кто именно, если мы сможем узнать, кто именно виноват. Но хотя бы историю этих событий мы заслушаем и каждую сторону выслушаем, чтобы узнать, какова вообще была причина всего этого задержания. А потом, что произошло, почему господин Киреев, действующий сотрудник ГУР, был найден убитым в Киеве 5 марта.



— А как вы думаете, а часто так происходит, что представители одного силового ведомства убивают без суда и следствия представителя другого судебного ведомства. Это вообще частая история, может не только в Украине, а где-то в мире?



— Я думаю, что это не часто происходит. Это вообще нонсенс. И потому мы сейчас и говорим об этом, такого быть не может. Во-первых, представители ведомств — это люди, которые работают на один результат, на одну команду, на один народ, на одну страну. И мы должны понимать, что здесь должна быть полная координация. Действительно, есть между спецслужбами какая-то конкуренция. Она решается разными способами, но, конечно, не убийствами, этого не может быть в правовом государстве и вообще в спецслужбах. И сам вопрос убийства — он здесь очень вопиющий

