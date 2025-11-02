Кучма назвал убийство Гонгадзе страшным преступлением, к которому он «не имеет никакого отношения»

Второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что убийство журналиста Георгия Гонгадзе было страшным преступлением, и подчеркнул, что он к этому преступлению «не имеет никакого отношения».

«Я помню свои ужасные чувства, когда стало понятно, что Гонгадзе действительно убит. Погиб человек — молодой и ни в чем не виноватый. Меня обвинили в страшном преступлении, к которому я не имею никакого отношения. Помню, как в одном разговоре в те дни я сказал: „В нашей политике и до этого было по колено грязи. А теперь еще и кровь“», — сказал Кучма в интервью BBC Украина.

Он отметил, что сейчас известно, что убийства являются привычным и постоянным инструментом ФСБ.

«От подрыва домов в Москве в 1999 году до убийства Андрея Парубия в 2025-м. Но тогда мы были психологически не готовы к такому. Это был настоящий шок. И им в полной мере воспользовались. Конечно, те, кто организовывал акции протеста по поводу Гонгадзе, не имели никакого отношения к убийству, но они воспользовались им в своих политических целях, чтобы расшатать ситуацию, дестабилизировать государство, ослабить власть. А это означало, что они, пусть и невольно, выполняли программу убийц, ведь ради этого Гонгадзе и убили», — добавил второй президент Украины.

Кучма также заявил, что «даже те, кто в свое время возглавлял антикучмистские протесты», а затем получили материалы дела, заняв должности в высших государственных институтах, в частности, силовых и судебных органах, считают, что убийство Гонгадзе было «спецоперацией против Украины, спланированной и реализованной ФСБ».

Убийство Георгия Гонгадзе — главное

Журналиста Георгия Гонгадзе похитили поздно вечером 16 сентября 2000 года в Киеве. Той же ночью он был убит в окрестностях столицы. Лишь через полтора месяца после этого дня в Таращанском лесу под Киевом нашли обезглавленное тело Георгия.

Похитителями журналиста были генерал Алексей Пукач (на тот момент — начальник главного управления уголовного розыска МВД Украины) и трое его подчиненных: милиционеры Валерий Костенко, Николай Протасов и Александр Попович.

ГПУ признала факт смерти Гонгадзе только через пять месяцев после его похищения — в конце февраля 2001-го было открыто дело по статье «умышленное убийство».

К делу Гонгадзе появилось еще больше вопросов после того, как 28 ноября 2000-го года вспыхнул «кассетный скандал». Политик Александр Мороз обнародовал аудиозаписи, где фамилию Гонгадзе обсуждали голоса, очень похожие на голоса первых лиц страны — Леонида Кучмы, главы его администрации Владимира Литвина, руководителя МВД Юрия Кравченко и главы СБУ Леонида Деркача. Мороз заявил, что президента и его окружение тайно записывал майор Госохраны Николай Мельниченко.

Несмотря на огромную волну общественных протестов в Украине и за рубежом, которую спровоцировало дело Гонгадзе и кассетный скандал, юридической роли в расследовании «пленки Мельниченко» так и не сыграли. В 2013 году суд по делу Пукача постановил, что они не могут быть доказательством по делу об убийстве Гонгадзе.



Первые годы после похищения журналиста расследование фактически не продвигалось. Весной и летом 2001 года в ГПУ и МВД настаивали на версии, что Гонгадзе якобы убили «из хулиганских побуждений» двое бандитов — и что оба они уже были мертвы к тому времени.

Всего за год до Оранжевой революции, осенью 2003 года, Пукач был арестован с санкции генпрокурора Святослава Пискуна — по подозрению в том, что он организовал слежку за журналистом. Вскоре после этого Пискун был уволен, следственная группа по делу Гонгадзе переформатирована, а Пукач получил свободу — и исчез из поля зрения следователей почти на шесть лет.

Дело Гонгадзе снова получило ход уже при президентстве Виктора Ющенко. В марте 2005 года он официально заявил о задержании убийц журналиста, в том же году начался судебный процесс по делу трех милиционеров — пособников Пукача. В марте 2008-го Протасов был приговорен к 13 годам заключения, а Костенко и Попович — к 12 годам.

Алексея Пукача задержали только летом 2009-го — тогда сообщалось, что он признал свое участие в убийстве журналиста. В январе 2013-го генерал-лейтенанта приговорили к пожизненному заключению. Услышав вердикт судьи, он заявил: «Я соглашусь [с приговором], когда в этой клетке со мной будут сидеть Кучма и Литвин». 2 июля 2021 года Пукач проиграл кассацию приговора — решение о пожизненном сроке осталось в силе.

Заказчики убийства Гонгадзе так и не были названы.

