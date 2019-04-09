Убийство Гандзюк: замглавы Херсонской ОГА Рищук написал заявление об увольнении Сегодня, 00:29 444 Цей матеріал також доступний українською Евгений Рищук / Facebook Евгений Рищук Евгений Рищук / Facebook

Заместитель председателя Херсонской облгосадминистрации Евгений Рищук, которого связывают с делом об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, написал заявление об увольнении в занимаемой должности.

По словам зампредседателя Херсонской ОГА, он решил уйти с должности вслед за главой администрации Андреем Гордеевым.

"Как всем известно в пятницу Глава ОГА Гордеев написал заявление на увольнение. Мой шаг такой же. Я пришел в ОГА по приглашению Андрея Гордеева и ухожу вместе с ним", - написал Рищук на своей странице в Facebook.

По его словам, за "три плодотворных года совместной командной работы много было сделано в области и для области".

Рищук также сообщил, что продолжит работать депутатом областного совета.

"Мне не стыдно перед коллегами, жителями области и всеми кто меня окружал. Я и дальше буду работать для людей , только уже в роли депутата областного совета", - написал он.



Он также назвал акцию с требованием найти и наказать убийц херсонской активистки Катерины Гандзюк Кто заказал Катю Гандзюк - "проплаченным бредом" и выразил уверенность, что "настоящий заказчик" будет найден.

"Что касается того проплоченного бреда под названием Хто замовив Катю Гандзюк могу сказать одно. Я верю, что рано или поздно найдем настоящего заказчика, что касается меня я все сказал в СБУ, прошел полиграф и готов помогать всем кто ищет настоящего заказчика", - написал Рищук.

Глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев подал в отставку 6 апреля.



Напомним, нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля 2018 года. Неизвестный облил девушку серной кислотой, в результате чего она получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Гандзюк умерла в больнице 4 ноября. Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги с поражением 30-39% тела; нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений.

4 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что объявлено о подозрении ключевому организатору нападения на активистку - Алексею Левину по прозвищу Москал-младший. Глава ГПУ добавил, что Левин достаточно известная персона в уголовном мире.

По данным следствия, он был важным элементом подготовки и организации нападения на активистку.

В январе 2019 года СБУ объявила в розыск Алексея Левина (Москаленко) по подозрению в организации убийства Гандзюк.

Подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк Алексей Левин заявил, что заместитель председателя Херсонской ОГА Евгений Рищук просил "наказать" активистку.



Отец херсонской активистки Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери Екатерины Гандзюк сотрудничал с членом Батькивщины Владиславом Мангером и главой Херсонской ОГА Андреем Гордеевым.

Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Он назвал это "политическим заказом" и заявил, что не намерен скрываться от следователей.

15 февраля суд избрал Мангер меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.Позже его адвокат внес за него залог и глава облсовета вышел на свободу.

5 апреля на него повторно надели электронный браслет.